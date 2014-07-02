الزمالك يواجه سموحة في حرب المعنويات

خسر الزمالك في الجولة الأولى للدورة الرباعية بهدف أمام الأهلي .. ليس فقط هكذا، وإنما يقدم لاعبه أحمد توفيق مما يؤثر على معنويات لاعبيه وحاجتهم للعلاج نفسيا قبل لقاء سموحة.

الزمالك يواجه سموحة يوم الأربعاء في الجولة الثانية الحاسمة في التاسعة والنصف مساء.. إما الفوز أو الخروج من المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وفي المقابل معنويات سموحة في السماء بعد الفوز على بتروجيت 4-1، متصدرا بفارق الأهداف عن الأهلي.

وقال محمد صلاح المدرب العام للزمالك لـFilGoal.com: "عالجنا اللاعبين نفسيا بعد الخسارة أمام الأهلي.. والجميع يركز الآن على مواجهة سموحة".

وكان محمود فتح الله مدافع الزمالك قد أهدر ركلة جزاء أمام الأهلي.

وأضاف "مباراة سموحة صعبة للغاية خاصة بعد فوزهم على بتروجيت وارتفاع حظوظهم في المنافسة على لقب الدوري".

ويفقد الزمالك لاعب الوسط أحمد توفيق للإيقاف بعد ثلاث بطاقات صفراء حصل على أخرهم أمام الأهلي.

وفي المقابل سيدخل سموحة اللقاء مهاجما الزمالك أملا في اقتناص النقاط الثلاثة التي تضاعف حظوظه أمام الأهلي بالجولة الأخيرة.

وقال حمادة صدقي المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com: "سندخل اللقاء مهاجمين الزمالك فالفوز يقربنا من التتويج بالدوري".

وأضاف "هذا الإنجاز سيكتب في سجلات اللاعبين وشيء رائع للاعب والنادي وسنحارب من أجله".