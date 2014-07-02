أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

صحفيو «روزاليوسف» يطردون رئيسة التحرير.. وفاطمة سيد أحمد تتهمهم بالتحرش الجنسي

  • مصر
  • 4
Google+ Print

تصاعدت الأحداث داخل صحيفة «روزاليوسف»، وطرد صحفيو الجريدة، فاطمة سيد أحمد، رئيسة التحرير، بسبب ما أسموه «التطاول على الصحفيين واستخدام الألفاظ البذيئة دون مراعاة للمنصب الذي تمثله»، على حد قولهم.

وبعث صحفيو «روزاليوسف» باستغاثة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، بعد أن قاموا بطرد رئيسة التحرير.

وجاء في الاستغاثة: «نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، والتي نقدرها جميعًا كمواطنين قبل أن نكون صحفيين نطالب نحن الموقعين أدناه بإقالة رئيس تحرير جريدة روزاليوسف اليومية، فاطمة سيد أحمد لما بدر منها في أقل من 48 ساعة فقط على توليها المسؤولية من إهانات وخروقات لا يقبلها أحد تجاه جميع الزملاء بلا استثناء، فضلاً عن إساءتها إلى المؤسسة العسكرية، التي نفخر بها، مستغلة عملها كمحرر عسكري، ويكفي تهديدها للزميل أحمد عبدالعليم والذي اشتبكت معه لفظيًا وقامت بـ(سبه) على الملأ»، على حد تعبيرهم.

فيما حررت فاطمة سيد أحمد، رئيس التحرير، محضر ضد 3 من الزملاء المطالبين بإقالتها، اتهمتهم فيه بالتحرش الجنسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية