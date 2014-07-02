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مصرع عامل مصري وإصابة آخر في انهيار محجر بالأردن

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لقي عاملان أحدهما مصري، والثاني أردني مصرعهما، الثلاثاء، فيما أصيب عامل مصري ثالث إثر انهيار محجر خلال أعمال بناء كانوا يقومون بها في بلدة العريش بمحافظة مادبا والتي تبعد حوالي 33 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان.

وقال مصدر مسؤول في مديرية الدفاع المدني الأردنية في تصريحات صحفية إن العامل المصاب الموجود حاليا في مستشفى النديم الحكومي في حالة حرجة ويدعي عبدالعال عبدالمعطي.

وفي السياق ذاته أوضح مدير الدفاع المدني في محافظة مادبا، المقدم غسان الخطاطبة، لصحيفة «الغد» الأردنية أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من ساعة ونصف لصعوبة التعامل مع الانهيار.

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