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شركة هندية تشترى ما يصل إلى 40 ألف برميل يوميا من خام البصرة من توتال

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شركة هندية تشترى ما يصل إلى 40 ألف برميل يوميا من خام البصرة من توتال شركة هندية تشترى ما يصل إلى 40 ألف برميل يوميا من خام البصرة من توتال

قال مصدر فى شركة "هندوستان بتروليوم الهندية" إن الشركة ستشترى ما يصل إلى 40 ألف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف من توتال الفرنسية بخصم عن سعر البيع الرسمى.

وذكر المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن هندوستان بتروليوم ستشترى 15 ألف برميل يوميا من الخام العراقى مع خيار لشراء 25 ألف برميل يوميا، وقال إنه تم توقيع الصفقة فى الأسبوع الأول من مايو لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الأسعار.

وتسعى هندوستان بتروليوم أيضا لشراء 60 ألف برميل يوميا من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مقارنة مع 40 ألف برميل يوميا فى العام الماضى، بعد أن عزمت الشركة الهندية على تقليص مشترياتها من ، وعلقت وارداتها من إيران بسبب مشكلات تأمينية سببتها العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

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مصر 365

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