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«الصحة العالمية»: 759 إصابة بفيروس إيبولا تخلف 467 وفاة بدول غرب ‫‏أفريقيا‬

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«الصحة العالمية»: 759 إصابة بفيروس إيبولا تخلف 467 وفاة بدول غرب ‫‏أفريقيا‬ «الصحة العالمية»: 759 إصابة بفيروس إيبولا تخلف 467 وفاة بدول غرب ‫‏أفريقيا‬

فيروس الإيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها الثلاثاء، إن وباء إيبولا المنتشر في غينيا وليبيريا وسيراليون أسفر عن وفاة 467 شخصا على 759 إصابة منذ ظهوره في غينيا في فبراير الماضي.

وسجلت نسبة الوفايات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفاعا بنسبة 38 بالمئة وبـ 27 بالمئة على مستوى الإصابات، بالمقارنة مع آخر حصيلة رسمية للمنظمة في 24 يونيو الماضي (599 إصابة و 338 وفاة)، حسب البيان.

وتحتل غينيا الصدارة على مستوى الإصابات والاشتباه في الإصابة بـ 413 حالة (293 حالة مؤكدة) و 303 وفاة (193 وفاة مؤكدة جراء إيبولا)، فيما سجلت ليبيريا من جهتها 52 إصابة مؤكدة و 33 وفاة ناجمة عن إيبولا.

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