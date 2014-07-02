الإمارات تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للحقوقيين العام المقبل

نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، جولة ميدانية للقاضي السكندر بلهوفك رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، حيث اصطحب المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ضيفه، لزيارة مقر محاكم دبي، والاطلاع على التطور الكبير الذي يشهده العمل القضائي في دولة الإمارات.

وكان على رأس المستقبلين طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، الذي أعرب عن تقديره الشديد لهذه الزيارة، متمنياً للضيف الكريم طيب الإقامة في الإمارات، في بداية حديثه قدم المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، آخر مستجدات خطط التعاون المشترك بين جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والاتحاد الدولي للمحامين، في مساعي الطرفين لتنظيم اجتماع الاتحاد الدولي للحقوقيين على أرض الإمارات العام المقبل، وأكد أن استضافة الدولة لهذا الحدث العالمي الكبير، يمثل مكسباً عظيماً وفرصة كبيرة لتبادل الخبرات في هذا المجال، وبدوره، أكد القاضي السكندر بلهوفك، حرص الاتحاد على الوجود في الإمارات، لما تمثله من ثقل إقليمي، كما أشاد بالتطور الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الدولة عالمياً.

وبدوره، رحب طارش عيد المنصوري مدير محاكم دبي بضيوفه الكرام، وأبدى تأييده لهذا المسعى، وأكد أن محاكم دبي ستكون طرفاً داعماً لهذا المؤتمر، وأنها ستقدم كل الدعم إلى الجمعية في سبيل إنجاح أهدافها الرامية إلى استضافة هذا الحدث العالمي الهام، الذي سيجمع أكثر من 600 شخصية عالمية في مجال القانون من الحقوقيين من مختلف دول العالم.

وطني

وفي ذات السياق، اصطحب المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، ضيفه في زيارة لمؤسسة وطني الإمارات، حيث كان على رأس المستقبلين ضرار بالهول الفلاسي مدير عام المؤسسة، الذي رحب بالضيوف، وشرح لهم طبيعة الأنشطة التي تنظمها المؤسسة، كما أكد دعمه الكامل لتوجه الجمعية في استضافة مؤتمر اتحاد المحامين الدولي.

حقوق الإنسان

وضمن هذه الجولة أيضاً، زار الضيف، يرافقه المحامي زايد سعيد الشامسي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، حيث كان في استقبالهم الأستاذ محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل الجمعية وأنشطتها المجتمعية، بالإضافة إلى متابعتها الميدانية لقضايا حماية حقوق الإنسان، كما أكد على دعم توجه استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين المقبل، وأنه سيسخر كافة الإمكانات لإنجاح هذا الهدف.