ارتفاع معنويات الشركات الألمانية أكبر من المتوقع فى مايو

ارتفعت معنويات الشركات الألمانية بدرجة أكبر بكثير من المتوقع فى مايو، منتعشة بعد تراجعها على مدى شهرين متتاليين، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد فى أوروبا بدأ ينتعش بعد أن سجل نموا ضعيفا فى الربع الأول.

وقال معهد أيفو فى ميونيخ، أمس الجمعة، إن مؤشرا لمناخ الأعمال الذى يعتمد على مسح شهرى لنحو سبعة آلاف شركة ارتفع إلى 105.7 فى مايو من 104.4 فى أبريل.

ويقارن ذلك بمتوسط توقعات 40 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم والذى سجل 104.5 كما جاء أعلى من أكثر التوقعات تفاؤلا الذى بلغ 105.5". ودفعت هذه البيانات اليورو للارتفاع أمام الدولار ليسجل أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1.2959 دولارا.