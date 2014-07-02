«التربية» تحجب نتائج الطالبة المتوفاة فاطمة البلوشي

بدموع الفرح وزحمة الزغاريد وعناق الأقارب التي غطت أجواؤها أرجاء الدولة أمس وقت إعلان نتائج الثانوية العامة، تمنى الوالد «مراد محمد مير الهوتي البلوشي»، من مدينة خورفكان، أن يلوّح بشهادة تفوق ابنته «فاطمة مراد البلوشي»، ويهدي نجاحها إلى روحها المثابرة، إلا أن الأجل المحتوم حال دون ذلك، إذ قررت وزارة التربية والتعليم، في لفتة إنسانية واحتراماً لمشاعر أسرة المتوفاة، أن تحجب النتائج النهائية لدرجاتها من نظام بيانات الوزارة، حتى لا تعيد مشاعر الحزن إلى أسرتها، خصوصاً أن النتائج تذهب بطريقة أوتوماتيكية إلى هاتفها.

وتناقل العديد من المدونين عبر البلاك بيري ومواقع التواصل الاجتماعي إشاعة غير صحيحة عن علامات المرحومة، إلى جانب عرض نسبتها النهائية، وإرسال رسائل للدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي إطار ذلك، التقت «البيان» الوالد مراد محمد الهواتي في منزله الكائن بمنطقة الحوامي، وقال: «في البداية، أهنئ جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة وأبارك تفوقهم، كأنني في ذلك أهنئ ابنتي التي كنت أتمنى أن تكون إلى جانبي في لحظات النجاح الجميلة، كي أُدخل السعادة إليها، ولكن الله أختارها، ولا اعتراض على قضائه، كما أثمن جهود كل من أسهم في إنجاز هذا اليوم الوطني».

وأشار إلى أن دموع الألم ولوعة الفراق بالتأكيد تسود أجواء الأسرة، إلا أن الحياة قصيرة جداً، وأن معرفته نتيجة ابنته في ظل أفراح الجميع لا تفرق شيئاً، إلا أنه كان سيكون سعيداً جداً بنتائجها النهائية، لكونها أدت واجبها تماماً تجاه ربها ووطنها حتى آخر يوم من امتحانات اجتياز الثانوية العامة، ما سيكون إعلانه في المقام الأول بمنزلة تكريم لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولنهجه في دعم المتميزين والمثابرين، مناشداً وزارة التربية والتعليم إهداءه هذه الفرحة وإن كان قد تم اعتماد شهادة وفاتها، ولافتاً في الوقت ذاته، إلى أن الإشاعات قد آلمت أفراد أسرته كثيراً، إلا أنه متأكد من حسن النيات وتعاطف الـناس مع وفاة ابنته، خصوصاً أنها في مقتبل عمرها، وكانت تعيش أهم مرحلة من حياتها، ومضيفاً أن ابنته ذات شخصية قوية ومعتدة بذاتها، فقد حددت طموحها برغم أن الموت كان أقرب منها، وعلمها بقدومه وفـق كلمات وصيتها التي اكتُشفت أخيراً في هاتفها المحمول، إلا أنه لم يمنعها من انـتزاع التفوق ورسم مستقبلها، فهي سجلت فـي المعهد البترولي، وجاءتها الموافقة للالتحاق فيه ثاني يوم من عزائها، رحمها الله.

استنكار وتفسير

وكانت المعلمة هيام عامر الحمادي، مديرة مدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بنات، قد استنكرت إشاعات نتائج الطالبة فاطمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا حال جميع معلماتها وزميلاتها، وأوضحت أن مجتمع الإمارات مسالم، ودائماً ما يحترم مشاعر الناس، ومن المؤسف أن يزيد البعض من أحزان الآخرين، وخصوصاً أنه لم يمر على وفاتها أكثر من أسبوع.

مشيرة إلى أن الطالبة فاطمة كانت في موعد مع القدر، غير أنها باتت «رمزاً لهم»، لما تميزت به من أخلاق حسنة واجتهاد ومثابرة، وما تمتعت به من حب جميع معلماتها وزميلاتها، وقد ألمّ بهن الحزن بعد وصول خبر وفاتها، وتسأل الله أن يتقبلها برحمته، وأن يصبّر ذويها.

وأشارت الحمادي في الوقت ذاته، في تفسير عدم ظهور نتائجها، إلى أنه تم تحديث نظام بيانات الدرجات بوزارة التربية والتعليم في ما يتعلق بالطالبة المرحومة، فور صدور شهادة الوفاة منذ أيام، لذا لم يتم الكشف عن نتائجها في النظام العام، ولا صحة للنسب المنشورة، وما كُشف عنه من علامات تخصها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات يعود إلى نتائج الفصل الأخير.