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وزير الصحة: 3.25 مليون مدمن فى مصر

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وزير الصحة: 3.25 مليون مدمن فى مصر وزير الصحة: 3.25 مليون مدمن فى مصر
من النسخة الورقية للوطن

كتب : مؤمن الكامل الخميس 26-06-2014 22:58

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن تقارير وحدة الأبحاث التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة، تشير إلى أن عدد المدمنين فى يتراوح بين 2.5 إلى 3.25 مليون مريض، وأن القاهرة تمثل أكبر نسبة فى شيوع الظاهرة، تليها المحافظات الجنوبية، فيما تمثل منطقة «الدلتا» ووسط مصر أقل المناطق شيوعاً. وأضاف «عدوى» فى كلمته التى ألقاها خلال اليوم العالمى لمكافحة الإدمان، اليوم، أن الفئة العمرية الوسطى هى أعلى نسب الإدمان، فيما تتناقص الظاهرة بارتفاع مستوى التعليم لتصل إلى 2.5% للجامعيين مقارنة بـ10% للأميين، وأنه يوجد ارتباط بين المهنة وانتشار الإدمان، حيث ينتشر الإدمان بين التجار بنسبة 11٪، والعمال 9.4% وتتناقص لتصل إلى 1٪ بين ربات البيوت، و2.5% بين أصحاب المهن المتخصصة، وأشار إلى أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية البالغ عددها 16 مستشفى ومركز طب نفسى على مستوى الجمهورية، وفّرت 500 سرير نشط لعلاج الإدمان حتى مايو 2014، بخلاف المترددين على العيادة الخارجية الذين تجاوز عددهم 57 ألفاً، إضافة إلى دور مستشفيات الأمانة فى تدريب الأطباء، والزائرات الصحيات بوحدات الرعاية الصحية الأولية للاكتشاف المبكر لحالات الإدمان.

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