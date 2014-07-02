عبدالحميد أباظة: تأجيل العلاج بجهاز فيروس سي دليل على الالتزام بالأمانة المهنية

كتب : رحاب عبدالله السبت 28-06-2014 15:49

اعتبر الدكتور عبد الحميد أباظة، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن إعلان القوات المسلحة تأجيل استخدام جهاز فيروس سي في العلاج لمدة 6 أشهر؛ للانتهاء من إجراء التجارب هو إجراء جيد يدل على أخلاقيات مهنية عالية، تأبى استخدام الجهاز في علاج المرضى قبل التأكد من نتائجه بنسبة عالية.

وأضاف لـ"الوطن" أن اللجنة القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي التابعة لقطاع الصيدلة كتبت مجموعة من التوصيات في فبراير الماضي بشأن هذا الجهاز هي أن الجهاز مطلوب بصفة عامة ولكن لابد من التعرف على النظرية الخاصة به وطريقة استخدامه، ومناقشة كل ما يخصه مع كبار أساتذة الكبد بطريقة علمية بحتة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.