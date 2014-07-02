أستاذ كبد: تأجيل استخدام جهاز "فيروس سي" أمر طبيبعي لعدم موافقة الصحة

كتب : رحاب عبدالله السبت 28-06-2014 15:59

قال الدكتور محمود عثمان، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، إن تأجيل استخدام جهاز القوات المسلحة لعلاج المصابين بفيروس سي، هو أمر طبيعي نظراً لأن هذا الجهاز لم يعرض بعد على اللجان المتخصصة لإجراء التجارب عليه، حتى أن أغلب أساتذة الكبد وهو منهم لا يعرفون عنه شيئا حتى الآن.

وأوضح "عثمان" في تصريحات خاصو لـ"الوطن" أن كل ما يعلمه كطبيب أنه لا يمكن استخدام أي عقار أو جهاز في العلاج إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، وبالتالي فكان من الطبيعي تأجيل استخدام هذا الجهاز حتى حصوله على موافقة الوزارة.