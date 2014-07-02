وزير الصحة يأمر بتشكيل لجنة لتصحيح أوضاع مستشفى الواسطي ببني سويف

كتب : عمرو رجب السبت 28-06-2014 20:07

قرر الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، اليوم، تشكيل لجنة عاجلة، محددة المدة والمهام، برئاسه الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعضوية جميع قطاعات المديرية، لتصحيح أوضاع مستشفى الواسطي، وإصلاح جميع الأجهزة المعطلة، وتوفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية، وزيادة عدد العاملين بشباك تذاكر العيادات الخارجية.

وطالب وزير الصحة، اللجنة، بإنهاء عملها قبل 15 يوما من تاريخ تشكيلها، وموافاته بما تم إنجازه.

جاء ذلك عقب جوله وزير الصحه المفاجئة، اليوم، لمستشفيات الواسطي وناصر المركزيين، والمستشفى العام بمدينة بني سويف، صباح اليوم، وفوجئ الوزير بتعطل أجهزة الأشعة بالمستشفى، وتزاحم عدد كبير من المرضى على شباك تذاكر العيادات الخارجية، وعدم انضباط العاملين.