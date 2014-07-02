أستاذ كبد: تم إنتاج دواء لعلاج فيروس سي بسعر 13 ألف جنيه

كتب : محمد متولي الأحد 29-06-2014 23:58

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، تعليقًا على تنافس 4 شركات لإنتاج كبسولات للقضاء على فيروس سي، تصل فاعليتها إلى 100%، إنه من الضروري إنفاق الدولة المليارات على تلك الأدوية لكن ميزانية البحث العلمي في مصر ضعيفة جدًا.

وأضاف الخياط خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية صدي البلد، أنه تم التوصل لدواء بالفعل، يحقق الشفاء من فيروس سي، شهرين، دون أعراض جانبية.

وأشار الخياط إلى أن ذلك الدواء سيتم الموافقة عليها من قبل الإدارة الأمريكية للدواء والغذاء نهاية العام الحالي، وأن سعره قد يصل إلى 13 ألف جنيه، وأن الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أكد أن الدولة ستدعم سعر الدواء للمرضى الفقراء.