"الصحة": نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر.. وأحدهم تعرض لبتر ساقه

كتب : ياسمين حبيب الإثنين 30-06-2014 12:42

صرَّح الدكتور محمد سلطان، مساعد وزير الصحة للإسعاف، أنه يتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وأن الإصابات تتراوح ما بين بتر في الساق في إحدى الحالات، وبعض الإصابات في الوجه في الحالات الأخرى.

وأكد سلطان، عبر مداخلة هاتفية لقناة "سي بي سي إكسترا"، أن جميع الحالات المصابة في التفجيرات الثلاثة يتم نقلها فورًا لإجراء اللازم لها.

جدير بالذكر أن محيط قصر الاتحادية شهد 3 انفجارات وإحباط انفجار رابع، صباح اليوم، ونتج عن الحادث استشهاد ضابطي شرطة، وإصابة 9 آخرين ما بين مدنيين ورجال الشرطة، حتى الآن.