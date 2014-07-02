عدوي: نعمل على خلق بيئة نظيفة بالمستشفيات لراحة المرضى

كتب : رحاب عبدالله الإثنين 30-06-2014 23:11

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، ضرورة خلق بيئة نظيفة داخل المستشفيات التي تستقبل المرضى، مشيرًا إلى أن حجر الأساس لتطوير المظهر الحضاري للمستشفيات هو تغيير السلوكيات السلبية للعاملين والمترددين على المستشفيات بحلول غير تقليدية، وتحفيز الأفراد للقضاء على هذه السلوكيات للوصول إلى مستشفيات نظيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصحة، اليوم، مع عدد من مديري المستشفيات وقيادات وزارة الصحة، وممثلين عن وزارتي البيئة والتنمية المحلية، والفنان محمد صبحي ممثلاً عن المجتمع المدني للإعلان عن تدشين حملة "نحو مستشفيات نظيفة"، وأكد على ضرورة رفع الوضع داخل المستشفيات على الطبيعة وتوثيقه من خلال التصوير الفوتوغرافي خلال أيام، تمهيدًا لتصحيح الأخطاء الموجودة.

وشدد الوزير على أهمية وضع إطار زمني محدد للانتهاء من احتياجات المستشفيات، والوقوف على الوضع القائم بالمستشفيات حاليًا، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي المنظم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارتي البيئة والتنمية المحلية والتطوير الحضارى والعشوائيات مشيراً إلى أنه سيتم مبدئياً الوقوف على الوضع بمستشفيات "الساحل، أحمد ماهر، الهلال، منشية البكري، حلوان العام، بولاق الدكرور، إمبابة العام، معهد القلب، التحرير العام، المنيرة، صدر وحميات العباسية، وبولاق العام" كنموذج أولي تمهيدًا لتعميمه على باقي مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية.