أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

"صحة أسيوط": شفاء 50 حالة من مصابي التسمم.. وتحويل 8 لـ"المستشفى الجامعي"

Google+ Print
"صحة أسيوط": شفاء 50 حالة من مصابي التسمم.. وتحويل 8 لـ"المستشفى الجامعي" "صحة أسيوط": شفاء 50 حالة من مصابي التسمم.. وتحويل 8 لـ"المستشفى الجامعي"

كتب : سعاد أحمد الثلاثاء 01-07-2014 11:14

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خروج 50 حالة من مصابي التسمم من مستشفى منفلوط بعد تلقيهم العلاج، مشيرًا إلى قرب تماثل 58 آخرين للعلاج، في حين تم تحويل 8 حالات لمستشفى أسيوط الجامعي.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية لـ"الوطن"، إن سبب التسمم توزيع إحدى الجمعيات عدد كبير من الوجبات على 7 قرى تابعة لمركز منفلوط، ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة فسدت الوجبات، ما أدى إلى إصابات عدد كبير بحالات تسمم، مؤكدًا أنه تم توفير كل المحاليل اللازمة والأدوية للمصابين.

كانت مستشفى منفلوط، استقبلت فجر اليوم، 116 شخصًا يشتبه في إصابتهم بحالة تسمم بمركز منفلوط، من بينهم 6 أطفال، نتيجة تناول وجبة تم توزيعها عليهم بعد الإفطار ويشتبه في فسادها أو انتهاء صلاحياتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما

تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما