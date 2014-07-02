"صحة أسيوط": شفاء 50 حالة من مصابي التسمم.. وتحويل 8 لـ"المستشفى الجامعي"

كتب : سعاد أحمد الثلاثاء 01-07-2014 11:14

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، خروج 50 حالة من مصابي التسمم من مستشفى منفلوط بعد تلقيهم العلاج، مشيرًا إلى قرب تماثل 58 آخرين للعلاج، في حين تم تحويل 8 حالات لمستشفى أسيوط الجامعي.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية لـ"الوطن"، إن سبب التسمم توزيع إحدى الجمعيات عدد كبير من الوجبات على 7 قرى تابعة لمركز منفلوط، ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة فسدت الوجبات، ما أدى إلى إصابات عدد كبير بحالات تسمم، مؤكدًا أنه تم توفير كل المحاليل اللازمة والأدوية للمصابين.

كانت مستشفى منفلوط، استقبلت فجر اليوم، 116 شخصًا يشتبه في إصابتهم بحالة تسمم بمركز منفلوط، من بينهم 6 أطفال، نتيجة تناول وجبة تم توزيعها عليهم بعد الإفطار ويشتبه في فسادها أو انتهاء صلاحياتها.