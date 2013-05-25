السعودية تدعو رعاياها في بريطانيا إلى توخي الحذر بعد حادث قتل جندي

كتب : أ ش أ منذ 5 دقائق

حذرت المملكة العربية السعودية رعاياها في بريطانيا من التواجد في التجمعات والأماكن المشبوهة، بعد الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرا وقتل فيه جندي بريطاني.

ودعت سفارة السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة.

وقال بيان، أصدرته السفارة السعودية في لندن اليوم ونشر في الرياض، "نظرا للتداعيات السلبية التي أعقبت الجريمة البشعة في منطقة وولتش في مدينة لندن أمس الأول، فإننا ندعو جميع المواطنين في المملكة المتحدة إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن والتجمعات المشبوهة وعدم الاستجابة لأية استفزازات محتملة".

وأوضح البيان "أنه في حالة تعرض أحد المواطنين لأي حادث فعليه سرعة الاتصال بالسفارة السعودية".