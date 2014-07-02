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الخرطوم: تهمة قضائية جديدة تلاحق "مريم إسحق"

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الخرطوم: تهمة قضائية جديدة تلاحق "مريم إسحق" الخرطوم: تهمة قضائية جديدة تلاحق "مريم إسحق"

كتب : وكالات منذ 26 دقيقة

تتعرض السودانية المسيحية اللاجئة في السفارة الأمريكية في الخرطوم بعد إلغاء حكم إعدام صدر بحقها بتهمة الردة، لملاحقة قضائية جديدة من أفراد يؤكدون أنهم من أسرتها كما قال محاميها، أمس.

وبحسب محامي مريم إسحق فإنهم يريدون إثبات علاقة القربى معها، ويقفون وراء الشكوى الأولى في 2013، والتي أدت إلى صدور حكم الإعدام بحقها بتهمة الردة في 15 مايو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية عن محاميها قوله: أعتقد أن المحكمة سترد" هذه الشكوى الجديدة.

وقد ولدت مريم يحيى إسحق إبراهيم في ولاية "القضارف" شرقي السودان، في 3 نوفمبر 1987، من أب مسلم وأم مسيحية. وترك والدها المنزل حين كانت في الخامسة ونشأت مع والدتها الأرثوذكسية، بحسب ما أعلنت أسقفية الروم الكاثوليك بالخرطوم. وباتت كاثوليكية قبل زواجها من مسيحي في نهاية العام 2011.

وأفرج عن مريم إسحق في 23 يونيو، بعد إلغاء عقوبة الإعدام، واعتقلت في اليوم التالي في المطار عندما كانت تنوي التوجه إلى الولايات المتحدة. وأطلق سراحها الخميس تحت رقابة كفيل ووجهت إليها تهمة استخدام وثيقة سفر مزورة لمغادرة البلاد ما يعتبر أمرا غير مشروع. وفق قناة "سكاي نيوز" .

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