الزمالك: عواد يوقع لـ5 سنوات .. والإسماعيلي ينفي

ذكر مصدر مسؤول بالزمالك أن محمد عواد حارس الإسماعيلي وقع للنادي لخمسة مواسم بداية من الصيف الجاري بعد الاتفاق مع محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الدراويش.

وقال مصدر لـFilGoal.com إن عواد وقع على عقود انضمامه للزمالك بعد إتمام الاتفاق مع مرتضى منصور وأبو السعود.

عواد -22 عاما- هو الصفقة العاشرة التي انتهت رسميا للزمالك بخلاف الأسماء المنتظر إعلانها مثل أحمد صبري وويليام جيبور وأيمن حفني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

ويسعى الزمالك لإنهاء الصفقة لخلافة عبد الواحد السيد قائد الفريق الأبيض الذي ربما يعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري.

وقام FilGoal.com بالاتصال بمحمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي ونفى تماما أن يكون اللاعب وقع.

وقال أبو السعود: "عواد أرسل لي رسالة نصية على هاتفي المحمول وأكد لي استمراره حتى نهاية عقده ولن يرحل".

وأضاف "اعتذرت لمسؤولي الزمالك عن إتمام الصفقة، والأمر مغلق الآن".