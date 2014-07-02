أخبار عاجلة

رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: عواد يوقع لـ5 سنوات .. والإسماعيلي ينفي

Google+ Print
الزمالك: عواد يوقع لـ5 سنوات .. والإسماعيلي ينفي الزمالك: عواد يوقع لـ5 سنوات .. والإسماعيلي ينفي

ذكر مصدر مسؤول بالزمالك أن محمد عواد حارس الإسماعيلي وقع للنادي لخمسة مواسم بداية من الصيف الجاري بعد الاتفاق مع محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الدراويش.

وقال مصدر لـFilGoal.com إن عواد وقع على عقود انضمامه للزمالك بعد إتمام الاتفاق مع مرتضى منصور وأبو السعود.

عواد -22 عاما- هو الصفقة العاشرة التي انتهت رسميا للزمالك بخلاف الأسماء المنتظر إعلانها مثل أحمد صبري وويليام جيبور وأيمن حفني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال ساعات.

ويسعى الزمالك لإنهاء الصفقة لخلافة عبد الواحد السيد قائد الفريق الأبيض الذي ربما يعلن اعتزاله نهاية الموسم الجاري.

وقام FilGoal.com بالاتصال بمحمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي ونفى تماما أن يكون اللاعب وقع.

وقال أبو السعود: "عواد أرسل لي رسالة نصية على هاتفي المحمول وأكد لي استمراره حتى نهاية عقده ولن يرحل".

وأضاف "اعتذرت لمسؤولي الزمالك عن إتمام الصفقة، والأمر مغلق الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع