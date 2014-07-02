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الزمالك بقائمة الأهلي لمواجهة سموحة بدون توفيق

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الزمالك بقائمة الأهلي لمواجهة سموحة بدون توفيق الزمالك بقائمة الأهلي لمواجهة سموحة بدون توفيق

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة في الجولة الثانية للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز، والتي ضمت 19 لاعبا.

واختار ميدو نفس قائمة مباراة الأهلي باستثناء الموقوف أحمد توفيق لحصوله على الانذار الثالث.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى بهدف، وسقط بتروجيت 4-1 أمام سموحة، ولا بديل للأبيض عن الفوز للعودة للمنافسة.

وضمت 19 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - محمد أبو جبل - محمود "جنش

الدفاع: محمود فتح الله - صلاح سليمان - حمادة طلبة - حازم إمام - عمر جابر - محمد عبد الشافي

الوسط: نور السيد - مؤمن زكريا - إسلام عوض - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي

الهجوم: أحمد جعفر - أحمد علي - دومينيك دا سيلفا - يوسف أوباما - محمد عبد المجيد

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