" ThinkEco" .. جهاز جديد للتحكم في المكيفات الهوائية عن طريق الهاتف المحمول

كتب : نادية الدكروري الثلاثاء 01-07-2014 13:09

ابتكر العلماء جهاز " ThinkEco" الذي يساعد في السيطرة على المكيفات الهوائية من خلال الهاتف المحمول، وذلك بتزويد الجهاز بخدمة "واي فاي".

يوصل الجهاز الجديد بين وحدة المكونات بالمكيفات الهوائية، مقتاح الحائط، وبالاتصال بشبكة "واي فاي" يمكن الوصول عن بعد لنظام التبريد الذي تفضله عن طريق تطبيق بالهاتف المحمول.

ويسهل جهاز " ThinkEco" ضبط مكيف الهواء عن بعد لتوفير الطاقة، وقراءة درجة حرارة الغرفة من خلال جهاز استشعار، كما يزود المستخدم بحصيلة استهلاكه للطاقة من خلال المكيفات الهوائية. ومن المقرر طرح الجهاز بسعر 140 دولار في مدن مثل نيويورك.