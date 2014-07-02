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طلاب «ثانوى» يودعون الامتحانات بالمظاهرات و«التعليم» تتهمهم برفع علم «القاعدة»

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طلاب «ثانوى» يودعون الامتحانات بالمظاهرات و«التعليم» تتهمهم برفع علم «القاعدة» طلاب «ثانوى» يودعون الامتحانات بالمظاهرات و«التعليم» تتهمهم برفع علم «القاعدة»
من النسخة الورقية للوطن «أبوالنصر»: المقصود بـ«الغش الإلكترونى» تشويه

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد وداليا الظنينى وأميرة فكرى، والمحافظات الثلاثاء 01-07-2014 23:53

اختتم عدد من طلاب الثانوية العامة «ماراثون الامتحانات» بوقفات احتجاجية فى القاهرة والإسكندرية ودمياط، للمطالبة بإقالة الوزير، وبعض المطالب المتعلقة بالامتحانات. فيما شهدت لجان امتحان الثانوية العامة فى القاهرة والجيزة، أمس، حالة ارتياح بين الطلاب بنظامها الحديث، عقب أداء امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة علمى .

ونظم عشرات الطلاب اليوم أمام ديوان وزارة التربية والتعليم، تظاهرة اعتراضاً على ما سموه بـ«الامتحانات التعجيزية»، وللمطالبة بـ«تغيير المنظومة التعليمية، وإلغاء التنسيق وإجراء امتحانات قدرات». ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب المتظاهرين، وقوات الأمن، واتهم هانى كمال المتحدث الرسمى باسم الوزارة، طلاب الثانوية برفع علم القاعدة أمام مبنى الوزارة أثناء وقفتهم. ونظم طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام مكتبة الإسكندرية، فى آخر أيام الامتحانات للمطالبة بإقالة الوزير، وفتح تحقيقات فى تسريب الامتحانات.

ونظم عدد من طلاب الثانوية العامة بدمياط وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التعليم للمطالبة بإقالة الوزير لعدم تحمله المسئولية، وإلغاء تنسيق الكليات لطلبة الثانوية العامة 2014 واستبدال قواعد القبول باختبار قدرات، وإعادة النظر فى امتحان اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وحذف الأسئلة التى جاءت من خارج المنهج وتحديد امتحان تحسين مجموع، ومحاسبة كل من تسبب فى إفشال امتحانات الثانوية العامة وتطوير المناهج الدراسية.

وقال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن «حالات الغش التى جرى ضبطها هذا العام تساوى ثلث الحالات المضبوطة العام الماضى»، موضحاً أن «جميع الحالات المضبوطة كانت محاولات، ولم ترق إلى الغش الكامل، وأغلب الحالات جرى ضبطها بعد 5 دقائق من بدء المحاولة».

وأضاف «أبوالنصر»، خلال مؤتمر صحفى بديوان عام الوزارة، أن المقصود بـ«حالات الغش الإلكترونى» ليس الغش فى حد ذاته، لكن الهدف هو «تشويه صورة الحكومة»، حسب قوله.

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