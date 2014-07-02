بالصور| "تويوتا" تطلق أول سيارة تعمل بخلايا الهيدروجين بـ7 ملايين ين

كتب : ندى زين العابدين الأربعاء 25-06-2014 15:59

أعلنت شركة "تويوتا موتور كورب" لصناعة السيارات، اليوم، أنها ستبدأ في بيع سيارتها الجديدة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في اليابان في السنة المالية الحالية، بما يعادل 7 ملايين ين، على أن يبدأ بيعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منتصف 2015.

وقال نائب المدير التنفيذي لتويوتا ميتسوهيسا كاتو، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن سيارة خلايا الوقود سوف تكون سيارة صديقة للبيئة"، وأوضحت الشركة أن السيارات تبث فقط بخار مياه لأنها تعمل بالكهرباء الناجمة عن تفاعلات كيميائية بين الهيدروجين والأوكسجين.

ونشرت الوكالة الفرنسية مجموعة من الصور للسيارة الجديدة أثناء وجودها في معرض الشركة بطوكيو.