«EIT» تعرض الجيل الجديد من «كيا سول»

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الجيل الجديد استطاع خطف الأنظار بالأسواق.. ورئيس قسم التصميم: هدفنا الحفاظ على الشخصية القوية للسيارة

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 10:29

«Kia on Tour» هو أحد برامج شركة «كيا موتورز» العالمية، الذى جرى إطلاقه فى مختلف دول العالم، وتحرص الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT على المشاركة به بشكل دائم منذ إطلاقه منذ عدة سنوات، ويقوم البرنامج على عرض سيارات كيا بالمناطق الترفيهية فى مختلف المدن داخل كل دولة، من أجل أن يتعرف العملاء عليها بشكل أكبر عن قرب، مع طرح السيارة لتجربة القيادة، وهو ما يكون خير دليل ليلمس العميل بالتجربة العملية القيمة العالية لسيارات كيا من ناحية الجودة والأداء.

وأطلقت المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل كيا فى مصر برنامج Kia on Tour لعام ٢٠١٤، وكانت جولته الأولى بمحافظة الجيزة بشهر مايو الماضى، إذ عرضت EIT قائمة موديلاتها من كيا سبورتاج وكارينز وسيراتو وسول وريو وبيكانتو. وتأتى الجولة الثانية من Kia on Tour بمحافظة البحر الأحمر، بمدينة الجونة - الغردقة، لتعرض EIT قائمة موديلاتها الجديدة على هامش البطولة العربية لناشئى التنس، التى تجرى برعاية كيا فى مصر، ليقوم رواد مدينة الجونة بتجربة موديلات ٢٠١٥ من سيارات كيا أثناء استمتاعهم بأجازتهم الصيفية.

واستطاع الجيل الجديد من «كيا سول» أن يأتى على قمة تصميمات العام الجديد بجوائز iF Product Design Awards المرموقة، التى تماثل فى أهميتها جائزة الأوسكار بعالم التصميم، وذلك بعد وقت قليل من الكشف عن السيارة للمرة الأولى بمعرض فرانكفورت الدولى للسيارات العام الماضى، وقبل مدة قصيرة من إطلاق السيارة بالأسواق الأوروبية بمارس الماضى، وهو الوقت ذاته الذى عرضت فيه الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT السيارة للمرة الأولى فى مصر ضمن فعاليات معرض أوتوماك - فورميلا للسيارات فى دورة عام ٢٠١٤.

قام بتصميم الجيل الجديد من كيا سول فريق كيا للتصميم، تحت إشراف المصمم العالمى بيتر شراير، رئيس قسم التصميم بشركة كيا موتورز، الذى يقول عن السيارة: التحدى الأكبر الذى واجهنا أثناء تصميم الجيل الثانى من كيا سول، كان الحفاظ على الشخصية القوية والمتفردة للسيارة، التى كانت أهم أسباب نجاحها، وفى الوقت ذاته أن نعطى تصميمها أبعاداً جديدة وأن السيارة ازدادت نضجاً وقوة فى جيلها الجديد، وتظهر شخصيتها المتفردة بهذا الجيل بشكل أكبر.

وبالرغم من الإنجاز الكبير الذى حققته «كيا سول» فى شهورها الأولى بالأسواق العالمية بعد فوزها بجائزة «iF Product design» فإن ذلك ليس الإنجاز الأول للسيارة التى تتشارك يومياً بحياة 760٫000 مالك لجيلها الأول حول العالم، ففى عام 2009 كانت كيا سول هى السيارة الكورية الأولى التى تفوز بجائزة «Red Dot Design Award» المعروفة، ليتبعها 15 جائزة عالمية أخرى لتصميمات كيا منذ 2009 وحتى الآن.

سول المنتمية لفئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات Compact SUV، التى تم تقديمها للعالم للمرة الأولى عام 2008، تظهر بشخصية جديدة فى جيلها الثانى، فرغم ملامح الشبه بين الجيلين، فإن الجيل الجديد من «كيا سول» يمثل سيارة جديدة كلياً، فقد تم إعادة تصميم خطوط السيارة الخارجية، كما تم إعادة تصميم مقصورتها الداخلية الرحبة بشكل كامل، لتعطى لركابها مساحة أكبر للرؤوس والأرجل فى مقصورة أنيقة تم استخدام مواد ذات جودة عالية فى صناعة أجزائها، كما يشهد الجيل الجديد من سول تحسناً كبيراً فى ديناميكية قيادة السيارة، ويأتى ذلك بفضل شاسيه جديد شبيه بالشاسيه الخاص بسيارة كيا الشهيرة Cee›d مما يعطى للسيارة ديناميكية قيادة جديدة.

تطرح «EIT» السيارة كيا سول الجديدة بمحرك سعة ١٦٠٠ سى سى وقوة ١٢٤ حصاناً مزوداً بناقل حركة أوتوماتيكى ذى ٦ سرعات، مع العديد من المواصفات التى تضمن راحة ورفاهية السائق والركاب، مثل عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، بلوتوث، شاشة تعمل باللمس مع كاميرا خلفية، مثبت سرعة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، مانع السرقة الإلكترونى Immobilizer، جنوط رياضية قياس ١٦ أو ١٧ أو ١٨ بوصة، وفتحة سقف بانوراما، كما أن «كيا سول» هى أول سيارات كيا التى يمكن الحصول عليها بلون سقف يختلف عن لون السيارة.