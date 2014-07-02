«جنرال موتورز» تدعم منتخب مصر للسيدات بـ«كرة شيفروليه لعالم واحد»

من النسخة الورقية للوطن

المشروع يتضمن منافسات تنظم للتنقيب عن المهارات

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 10:32

شاركت شركة جنرال موتورز فى المؤتمر الذى نظم فى محافظة الإسكندرية، لإعلان بدء فعاليات المشروع القومى الأول لاكتشاف مواهب الكرة النسائية، وأعلنت «جنرال موتورز مصر» دعمها للبرنامج، عبر إتاحة «كرة شيفروليه لعالم واحد» للاعبات من أجل التدريب وممارسة الرياضة وإحراز التفوق فى لعبة كرة القدم للسيدات بمصر. ويتضمن المشروع عدداً من المنافسات التى ستنظم فى مراكز الشباب للكرة النسائية، للتنقيب عن أفضل المهارات، ويهدف المشروع إلى تكوين فريق كرة قدم نسائى للاعبات تحت سن 17 عاماً، وتكوين مركز تدريب يشرف عليه الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتورة سحر الهوارى، وسيشارك فريق منتخب مصر، الذى تعكف الجهات الآن على تكوينه، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالأردن لعام 2016 لتنضم مصر ولأول مرة لقائمة الدول المنافسة على بطولة كأس العالم النسائية وعددها 16 دولة. وبهذه المناسبة، عقد مؤتمر صحفى موسع حضره اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية إضافة إلى كبار مسئولى وزارتى الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، واتحاد الكرة، وعدد من وسائل الإعلام، فضلاً عن حضور عدد من قيادات شركة جنرال موتورز مصر التى تدعم هذا البرنامج. وتهدف مشاركة جنرال موتورز من دعم هذا البرنامج إلى ترسيخ قيم رئيسية تتماشى مع رؤى وقيم شيفروليه التى تنادى بأن كرة القدم تمس حياة البشر، وتمنحهم طاقة إيجابية أينما كانوا فى أنحاء العالم المختلفة، فيما تعد شركة شيفروليه المؤسس والراعى لمشروع كرة العالم الواحد لإحياء روح اللعب والمرح لما يقرب من 525 ألف طفل وشاب، حيث وصلت الكرة إلى أكثر من 137 دولة من خلال «138» منظمة على الأقل من المدارس ودور الأيتام، والمنظمات غير الهادفة للربح، التى توظف الرياضة لحل النزاعات وترسيخ روح التسامح وبناء المجتمعات. وقال المهندس طارق عطا، العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا: «مبادرة دعم المنتخب الوطنى لكرة القدم للسيدات تمثل جزءاً أساسياً من رؤية شيفروليه، فقد تضافرت جهود شيفروليه وكرة العالم الواحد من أجل إضفاء تغييرات إيجابية فى أنحاء العالم المختلفة، وتوفير متعة كرة القدم واللعب حول العالم والمساهمة الفعالة فى خلق حركة عالمية لهذه اللعبة وكل من يعشقها، مشيراً إلى أن تشكيل فريق وطنى للسيدات لمصر هو الحلم المقبل لذا تشارك جنرال موتورز مصر فى هذا الدور بفعالية».