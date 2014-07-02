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«مرسيدس» تفوز بسباق النمسا وتعزز صدارتها لـ«الفورميولا وان»

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«مرسيدس» تفوز بسباق النمسا وتعزز صدارتها لـ«الفورميولا وان» «مرسيدس» تفوز بسباق النمسا وتعزز صدارتها لـ«الفورميولا وان»
من النسخة الورقية للوطن انسحاب بطل العالم بسبب مشكلة ميكانيكية

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 10:34

فازت «مرسيدس» بسباق جائزة النمسا الكبرى للفورميولا وان، بعد أن حقق نيكو روزبرج فوزاً رائعاً لتحتل مرسيدس المركزين الأول، والثانى، وتصدر السائق الألمانى بطولة السائقين بفارق 29 نقطة عن أقرب مطارديه البريطانى لويس هاميلتون، وجاء وليامز الفنلندى فالتيرى بوتاس والبرازيلى فيليبى ماسا فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويعتبر ذلك الفوز الثالث لروزبرج فى الموسم الجارى، فيما حقق فريقه انتصاره السابع فى 8 سباقات، كما أن هذه المرة السادسة التى تهيمن فيها مرسيدس على المركزين الأول، والثانى فى 2014، وفى أول سباق جائزة كبرى بالنمسا منذ 2003 أخفق رد بل فى التألق على حلبته بعد انسحاب الألمانى سيباستيان فيتيل الفائز باللقب فى آخر 4 أعوام واحتلال زميله دانييل ريتشياردو المركز الثامن. وأصبح روزبرج المتصدر يمتلك 165 نقطة مقابل 136 لزميله هاميلتون فى صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين وتتصدر مرسيدس بطولة الصانعين برصيد 301 نقطة مقابل 143 نقطة لرد بل. واحتل فرناندو ألونسو سائق فيرارى المركز الخامس بينما جاء سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا سادساً، والدنماركى كيفن ماجنوسن فى المركز السابع، وجاء الألمانى نيكو هالكنبرج من فورس إنديا فى المركز التاسع، واحتل الفنلندى كيمى رايكونن سائق فيرارى المركز العاشر، وانسحب بطل العالم فى السنوات الأربع الماضية الألمانى سيباستيان فيتيل سائق رد بل بسبب مشكلة ميكانيكية فى سيارته.

وتملك مرسيدس الآن 301 نقطة فى صدارة الترتيب العام للفرق ثم يأتى رد بل برصيد 143 نقطة، وتصدر بوتاس الذى احتفل بالصعود للمرة الأولى على منصة التتويج فى الفورميولا وان الترتيب لفترة بعد أول توقف لماسا وبدت على السائق الفنلندى السعادة الشديدة بعدما حقق لفريقه أفضل نتيجة منذ 2012.

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