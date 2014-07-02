«النيل الهندسية» تفتتح أول مركز لخدمة عملاء «فيات» و«ألفا روميو»

من النسخة الورقية للوطن

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 10:37

أعلنت شركتا فيات العالمية والنيل الهندسية، وكيل شركة فيات المعتمد فى مصر، افتتاح أول مركز لخدمات ما بعد البيع، ويعد هذا المركز، الكائن بمدخل مدينة العبور، هو باكورة التعاون بين الشركتين لتوفير كل خدمات ما بعد البيع، لعلامتى «فيات» و«ألفا روميو» فى مصر بعد توقيع عقد الشراكة بينهما. وأُنشئ مركز النيل الهندسية المتكامل فى وقت قياسى بمدخل مدينة العبور على مساحة 6000 متر مربع بقدرة استيعابية لعدد كبير من السيارات يومياً، ويشمل مركزاً متكاملاً لخدمات ما بعد البيع من مخزن رئيسى لقطع الغيار، وورشة للأعمال الميكانيكية، والكهربائية، وأيضاً ورشة متكاملة للإصلاحات الخاصة بالعمرات. وقال الرئيس التنفيذى لشركة فيات كرايسلر مصر، ماتشى راتينسكى: «حرصت شركة فيات كرايسلر العالمية خلال الفترة الماضية على دراسة السوق المصرية للوصول إلى أفضل الشركات القادرة على تقديم أفضل خدمة لعملاء فيات وألفا روميو بأعلى جودة وفى أسرع وقت، ومن هنا وقع اختيارنا على شركة النيل الهندسية لما لها من خبرة وإمكانات كبيرة فى هذا المجال». وقال المهندس هشام الطيبى، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية: «إطلاق عدة مراكز خدمة متكاملة لعملاء فيات العالمية فى مناطق متفرقة فى أسرع وقت مثل مركز منطقة العبور هو بداية الطريق لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع مع توفير كل قطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات المختلفة، مؤكداً أن عميل «فيات» و«ألفا روميو» سيشعر دائماً بالفخر فى كل زيارة لأى من مراكز خدمة شركة النيل الهندسية التى تسعى دائماً للحفاظ على ريادتها فى السوق ومواجهة التحديات. وقال المهندس أيمن العيوطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الهندسية: «إن النيل الهندسية طورت قاعدة بيانات العملاء الخاصة بها واستخدمت أحدث ما توصلت له من معدات تكنولوجية لتقديم خدمات ما بعد البيع من خلال مراكز معتمدة طبقاً لأعلى المواصفات العالمية وبأحدث النظم والتقنيات عبر مهندسين وفنيين على أعلى درجة من الكفاءة والتدريب».