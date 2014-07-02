«القاهرة الوطنية للسيارات» تطلق «الخدمات المميزة» لأول مرة فى مصر

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البرنامج يتضمن نقل السيارة فى حالة الأعطال أو الحوادث وتزويد الوقود عند الحاجة وشحن البطارية واستبدال الإطارات والاتصال بالإسعاف والطوارئ.. و«الحموى»: البرنامج يضع السلامة لعملاء مرسيدس على الطريق فى قمة أولوياته

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 10:44

أطلقت شركة «القاهرة الوطنية للسيارات» برنامج الخدمات المميزة (Drive and Earn) لأول مرة فى مصر، بهدف تحقيق رضاء العملاء كأولوية لهذا البرنامج الفريد من نوعه، ويمنح البرنامج مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا بفضل الباقات المتميزة التى صُممت خصيصاً لراحة العملاء، حيث تتضمن تلك الباقات مجموعة من الخدمات الشخصية لمالك السيارة، إلى جانب باقة أخرى من المزايا المتعلقة بالسيارة نفسها. ومن بين الخدمات التى يتضمنها البرنامج الجديد خدمة نقل السيارة فى حالة الأعطال، أو الحوادث، وتزويد الوقود عند الحاجة، وشحن البطارية، وخدمة استبدال الإطارات، والاتصال بالإسعاف، وخدمات الطوارئ وغيرها من المزايا والخدمات المتعددة.

ويُعد الأمان والسلامة من المشكلات الكبيرة على الطرق المصرية المزدحمة، وبالتالى فإن الاستعداد لأية ظروف طارئة يعد من الأمور الحيوية لأى شخص يقود سيارته وسط هذا الزحام، لذا يهدف البرنامج لتوفير أعلى مستويات الراحة لقائدى السيارات داخل وخارج المدينة.

ويقول معن الحموى، مدير عام «القاهرة الوطنية للسيارات»، إحدى الشركات الموزعة المعتمدة لمرسيدس - بنز إيجبت لسيارات الركوب، إن «البرنامج يضع السلامة على الطريق فى قمة أولوياته، وإنه يمنح قائد السيارة وركابها باقة متكاملة من الخدمات والمزايا على مدار الساعة، منها الخدمات الطبية الطارئة، وإنقاذ الركاب عند وقوع أية حوادث أو ظروف طارئة لا قدر الله، وتجديد رخصة السيارة، وتخفيضات كبيرة فى تكاليف الصيانة، وحجز الفنادق، وغيرها من الخدمات المتنوعة».

وتوفر «القاهرة الوطنية للسيارات» أفضل مستويات خدمات ما بعد البيع من خلال فرعيها بالقطامية وفم الخليج، اللذين يضمان 52 وحدة إصلاح وصيانة للسيارات، إضافة إلى 270 موظفاً محترفاً وفقاً لأعلى مستويات التدريب والتخصص، فى نفس الوقت تطبق الشركة استراتيجية عمل ناجحة، ومبتكرة، ما أدى لمضاعفة المبيعات خلال السنوات الماضية.

يذكر أن «القاهرة الوطنية للسيارات» انطلقت فى السوق المصرية لأول مرة عام 2001، وتمكنت على مدار السنوات الماضية من شغل مكانة رائدة فى سوق السيارات المصرية، وتميزت عن منافسيها من عدة نواحٍ، منها: تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة لكل العاملين بها لتدريبهم على أحدث أساليب، وتقنيات إصلاح السيارات، وصيانتها.

من ناحية أخرى، توجد معارض «القاهرة الوطنية للسيارات» فى مواقع استراتيجية مهمة، وتمنح عملاءها خدمات متكاملة، واستثنائية بمفهوم 3S (المبيعات والخدمة وقطع الغيار)، حيث صممت مراكزها المتكاملة وفقاً لأرقى وأحدث المستويات العالمية، هذا إلى جانب تجهيز هذه المراكز بأحدث الآلات والمعدات التكنولوجية للكشف عن الأعطال، والإصلاح، والصيانة فى زمن قياسى. وتمنح معارض «القاهرة الوطنية للسيارات» باقة متميزة من خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، والإكسسوارات الأصلية التى تزيد من قيمة ورونق السيارة، مع حمايتها فى الوقت نفسه. وتقدم أيضاً «القاهرة الوطنية للسيارات» أفضل مستوى من الخدمات بما يلبى احتياجات عملائها، ويحقق أعلى مستويات الرضاء فيما يتعلق بالبيع وخدمات ما بعد البيع.