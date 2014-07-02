«ميشلان» تنظم مؤتمراً لسلامة الطرق ورفع الوعى بجودة الإطارات

من النسخة الورقية للوطن

كتب : ياسر شعبان الخميس 26-06-2014 11:50

عقدت شركة «ميشلان» للإطارات مؤتمراً عن سلامة الطرق، وشددت خلاله على وجوب أن تكون المسئولية مشتركة بين المصنعين والمنظمين والتجار والسائقين على حد سواء. وأضافت «ميشلان» أنه على المصنعين ضمان إنتاج إطارات بجودة صحيحة وملائمة، إذ إن اختيار المواد يؤثر بشكل كبير على سلامة الإطارات، ويتعين عليهم تقديم التوجيهات الصحيحة حول استعمال الإطارات بالشكل السليم، وعلى المصنعين الالتزام بالأنظمة المتبعة والعمل على تلبية المعايير المحددة على حسب مواصفات السلامة لتلك الدول، ومن جهة أخرى تتحمل الحكومات مسئولية التنظيم وتطبيق كل ما يعزز أمن وسلامة الطرق فى بلدانها، ومن ضمن هذه التشريعات حظر بيع الإطارات التى يتجاوز عمرها العامين من تاريخ التصنيع.

وتعد شبكة التوزيع هى أيضاً مفتاح ضمان السلامة، حيث إنه من مسئوليتها أن تكون قادرة على تركيب الإطارات بكفاءة والامتثال إلى اللوائح المحلية كالبيع وفقاً لتواريخ محددة، فضلاً عن تقديم المشورة الصحيحة للمستهلكين.

كما يتحمل السائق المسئولية الرئيسية فى الحفاظ على سلامة الطرق، من خلال التأكد من أن إطارات السيارة مملوءة بالهواء ضمن ضغط الهواء الموصى به، وتفقدها بشكل منتظم، لتجنب أى أضرار وحالات غير عادية، والقيام باستبدالها عند الحاجة بمنتجات مناسبة من وكلاء ذوى سمعة طيبة، كما أنه تتم الاستهانة بأهمية سلامة الإطارات فى المنطقة التى تشهد نسبة حوادث طرق مرتفعة، فى حين يصب السائقون اهتمامهم على مظهر مركباتهم من الداخل والخارج ولكن دون الحفاظ على الإطارات جيداً، ما يؤثر على القيادة السليمة واستهلاك الوقود، ولا بد من ملء الإطارات بالهواء على حسب توصية الشركة المصنعة فى جميع الأوقات ولا سيما خلال أوقات الطقس الحار جداً. ومع ذلك، فمن المهم ضمان تفقد ضغط الهواء وتعديله عندما تكون الإطارات باردة، (تعد الإطارات باردة عندما تكون غير مستعملة لمدة ساعتين على الأقل أو قبل قطع مسافة 3 كيلو مترات من القيادة البطيئة) وتحد الضغوطات المنخفضة من تصلب أطراف الإطارات، مما يجعلها أكثر مرونة عما يجب أن تكون عليه، وهذا يؤدى إلى تدهور البنية الداخلية للإطار، وقد يؤدى إلى انهيارها بالكامل وعلى الأرجح يتسبب بانفجارها.

وتشرف «ميشلان» على تنظيم حملات دورية للسلامة بهدف إشراك المستهلكين ورفع الوعى حول سلامة الإطارات.