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Chanel تفتح بوتيكاً مؤقتاً في Aspen في الولايات المتحدة

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Chanel تفتح بوتيكاً مؤقتاً في Aspen في الولايات المتحدة Chanel تفتح بوتيكاً مؤقتاً في Aspen في الولايات المتحدة

الثلاثاء 01-07-2014 12:50

احتفلت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة "Chanel" يوم الخميس الماضي الموافق 26 يونيو بافتتاح بوتيك مؤقت في مدينة آسبن Aspen ، ويعتبر هذا البوتيك هو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أقامت بهذه المناسبة حفل "كوكتيل" تلاه مأدبة عشاء للضيوف الحاضرين.

يقدم البوتيك المؤقت في مدينة آسبن مجموعة أنيقة من أزياء Paris-Dallas 2013/14 لما قبل الخريف، حيث وجد المصمم كارل لاغيرفيلد إلهامه في الغرب الأمريكي وأزياء رعاة البقر، وقد تألقت الحاضرات بأزياء من "Chanel"، ومنهن: Jen Brill، وTennessee Thomas، وLaura Love، وHarley Viera Newton، وLeigh Lezark، وغيرهن. 

افتتح البوتيك المؤقت لـ "Chanel" في آسبن للزوار يوم 26 يونيو، ومن المقرر أن يبقى مفتوحاً حتى 6 يوليو. 

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