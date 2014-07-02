أحذية بكعوب منخفضة لأناقتك وراحتك في رمضان

يصيب التعب والإرهاق معظم النساء في شهر رمضان الكريم، خصوصاً العاملات منهن، من اللواتي يتوجّب عليهن التأنق في كلّ يوم بملابس العمل وارتداء الأحذية ذات الكعوب العالية لضمان إطلالات راقية وأنيقة، حيث لا بدّ من أن يكون البقاء طوال اليوم بهذه الأحذية مرهقاً ومتعباً، خصوصاً في فترة الصيام، حين يفتقد الجسم الماءَ. لذلك، تُصبح الراحة التي تؤمنّها الملابس ضرورة في هذا الشهر، مع المحافظة على الأناقة بالتأكيد. ولتحقيق هذه المعادلة، عليك بالأحذية ذات الكعوب المتوسّطة.

في هذا العام، الأحذية ذات الكعوب المتوسطة الارتفاع، أي التي يتراوح طول كعبها ما بين 2 و6 سم رائجة جداً. وقد رأينا العديد من مصمّمي الأزياء يقدّمونها بطريقة مميّزة وأنيقة، وفي مقدّمهم: Bottega Veneta، Dolce&Gabbana، Dior، MaxMara، Christian Louboutin وغيرهم. تشمل هذه الأحذية الأنواع العمليّة المصنوعة من الأقمشة البسيطة أو الجلد، والأكثر فخامة المصنوعة من الدانتيل أو الساتان، أو تلك المزيّنة بالكريستال، والتي تجمع ما بين الراحة والجمال، وتكون مناسبة لمختلف المناسبات الرسمية والصباحية ولأوقات العمل أيضاً، كما هي خيار مثاليّ لأناقتك في الشهر الفضيل لتحققي الرزانة مع الراحة والأناقة في إطلالاتك.

اختاري من تلك الأحذية الألوان الحيادية، كالأسود والبيج والبني للإطلالات الصباحية، واتركي الألوان القوية والمرحة للإطلالات المسائية.

ما رأيك في هذه الصيحة الجديدة في الأحذية التي توفر الراحة المطلقة والأناقة الطاغية؟

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