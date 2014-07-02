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ما رأيك بإطلالات نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة؟

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ما رأيك بإطلالات نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة؟ ما رأيك بإطلالات نجمة ستار أكاديمي رنا سماحة؟

الثلاثاء 01-07-2014 14:19

تألقت نجمة ستار أكاديمي المصرية رنا سماحة في الموسم التاسع من البرنامج، ونالت إعجاب الجمهور ومحبته، بحضورها اللطيف على المسرح، وصوتها الجميل، وإطلالاتها الناعمة، حيث صنعت لنفسها أسلوباً بسيطاً، وإن كان في مجال الموضة أنيقاً.

خياراتها دائماً شبابية وأنثوية، وتُناسب سنّها الصغيرة وقوامها الناعم. وهي كثيراً ما تختار الفساتين التي تجمع ما بين البساطة والموضة، بألوان زاهية ومنعشة، وبأقمشة أنيقة، وأحياناً برّاقة، خصوصاً حين ظهورها على المسرح.

أمّا للمناسبات الأقلّ رسمية والصباحيّة، فكثيراً ما تختار رنا سروال جينز مع قمصان قطنية وفساتين صيفية تصل إلى الركبة، مع التزيّن باكسسوارت ناعمة ولائقة بالملابس التي اختارتها.

اخترنا لك اليوم بعضاً من إطلالات رنا، التي ظهرت بها على المسرح، أو لمناسباتها الخاصّة الرسمية واليومية، لتخبرينا رأيك بها، ولتختاري الإطلالة المفضّلة بالنسبة إليك.

 

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