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أحلام تهاجم نيشان بسبب استضافته رغدة: الشيخة موزة تاج راسها

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أحلام تهاجم نيشان بسبب استضافته رغدة: الشيخة موزة تاج راسها أحلام تهاجم نيشان بسبب استضافته رغدة: الشيخة موزة تاج راسها

كتب : هشام أمين الإثنين 30-06-2014 14:07

هاجمت المطربة احلام الاعلامي نيشان بعد استضافته للفنانة رغدة، فى اولى حلقات برنامجه "ولا تحلم"، ووجّهت رسالة الى نيشان عبر حسابها الخاص على "تويتر" فكتبت: "ياليت تستضيف ناس بيضيفوا للبرنامج مش بيسئوا له والكلام عن الخليج وحكامه وشيوخنا مش مسموح وكأنك انت بتحكي فينا كلنا نحن اهل الخليج"

وتابعت: "بدها تتعالج ذي اللي اسمها رغده ما ناقص الا ذي والشيخه موزه تاج رأسها"

وكانت رغدة قالت خلال الحلقة بأنها لا تقبل بأدوار الاغراء، وتعرضت لمحاولة اغتيال على يد جماعة الإخوان الإرهابية في ، وهاجمت الشيخة موزة.

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