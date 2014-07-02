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حلقة مسربة من "قرش البحر".. رانيا محمود يس تصرخ وزوجها يحاول تهدئتها

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حلقة مسربة من "قرش البحر".. رانيا محمود يس تصرخ وزوجها يحاول تهدئتها حلقة مسربة من "قرش البحر".. رانيا محمود يس تصرخ وزوجها يحاول تهدئتها

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 01-07-2014 16:21

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مسربًا للحلقة الثالثة من برنامج المقالب "رامز قرش البحر"، الذي تعرضه قناة "MBC "، الليلة، والتي سيحل فيها كل من الفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين، ضحايا مقلب الفنان رامز جلال.

وصف جلال الثنائي، بـ"براد بيت وأنجلينا جولي الشرق"، و "هيركليز وزينة العرب"، "عنتر وعبلة القرن 21".

وبشكل ساخر بدأت تعليقات الفنان رامز جلال، وسط صراخ الفنانة رانيا محمود ياسين وقد حاول رياض تهدئتها، وبعد أن ظهر رامز جلال تحول الصراخ إلى ضحك من قبل الجميع.

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