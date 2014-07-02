مؤلف "السيدة الأولى": غادة عبدالرازق كانت أنسب من يقوم بالدور

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 01-07-2014 18:13

قال عمرو الشامي، مؤلف مسلسل "السيدة الأولى"، إن غادة عبدالرازق كانت أنسب من يلعب دور السيدة الأولى، ولم يكن يستطيع أداء الدور غيرها، موضحًا أنه كان هناك تفاصيل كثيرة تهتم بها غادة.

وتمنى الشامي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء الخير يا رمضان"، الذي يقدمه الإعلاميان سالي عبد السلام وباسم كميل، عبر فضائية "سي بي سي تو"، أن ينال العمل إعجاب المشاهدين، مشددًا على أنه متفائل بهذا العمل، الذي استمر العمل فيه 10 أشهر تقريبًا لتأليفه، وأن هناك مفاجآت كثيرة سيحملها المسلسل في الفترة المقبلة.