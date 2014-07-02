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بالصور.. “المهن السينمائية” تقضى بأحقية نور الدين في مقاضاة منتج “شارع عبد العزيز‎”

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بالصور.. “المهن السينمائية” تقضى بأحقية نور الدين في مقاضاة منتج “شارع عبد العزيز‎” بالصور.. “المهن السينمائية” تقضى بأحقية نور الدين في مقاضاة منتج “شارع عبد العزيز‎”

المهن السينمائية

أعلنت اللجنة المشكلة بنقابة المهن السينمائية لحل أزمة مسلسل “شارع عبد العزيز”، عن أحقية المؤلف أسامة نور الدين، صاحب القصة ومؤلف الجزء الأول، أدبياً ومالياً فى الجزء الثانى من المسلسل والذى يذاع خلال شهر رمضان الجارى.

وقضت اللجنة برئاسة المستشار أحمد عطا لأسامة نور الدين بأحقيته فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنتج ممدوح شاهين، وضد شركته MGR.

كما أدانت اللجنة منتج المسلسل ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النقابة، بسبب اللجوء إلى المؤلف مصطفى سالم لكتابة الجزء الثانى من المسلسل، على الرغم من أن المسلسل تأليف أسامة نور الدين.

والجدير بالذكر أن مسلسل “شارع عبد العزيز”، من بطولة عمرو سعد وعلا غانم، سامى العدل، ميمى جمال، عايدة رياض، محسن منصور، رامى وحيد، تامر سعد، وإخراج هشام الشافعى.

المراسل: بكر الشرقاوى

 

 

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