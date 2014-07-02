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وكيل اللاعب: انتقال جيبور للزمالك مقابل 250 ألف دولار

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وكيل اللاعب: انتقال جيبور للزمالك مقابل 250 ألف دولار وكيل اللاعب: انتقال جيبور للزمالك مقابل 250 ألف دولار

أكد ميدو حزين وكيل اللاعب ويليام جيبور أن المهاجم الليبيري بات قريبا من الانضمام للزمالك بمجرد إنهائه إجراءات الحصول على التأشيرة والوصول إلى .

وأنهى الزمالك اتفاقه مع طلائع الجيش بالاتفاق على المقابل المادي لشراء اللاعب مع زميله أيمن حفني اللذان أنهى إعارتهما في الدوري الليبي.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أنهى الاتفاق مع فريق طلائع الجيش ومسؤوليه، وجارس استخراج تأشيرة دخوله مصر وقتها يتم التوقيع رسميا".

وأضاف "تم الاتفاق على مبلغ 250 ألف دولار لشراء اللاعب يدفعها الزمالك لطلائع الجيش، بخلاف ما يتقاضاه جيبور".

جيبور -22 عاما- كان قد تألق مع الجيش قبل توقف الدوري ومن ثم إعارته للدوري الليبي مع حفني.

وأكد ميدو حزين "الناديان اتفقا، واللاعب لديه رغبة قوية في الانضمام للزمالك .. ويبقى فقط التوقيع للإعلان رسميا".

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