أخيرا .. متعب يعود لقائمة الأهلي أمام بتروجيت

عاد عماد متعب مهاجم الأهلي أخيرا لقائمة فريقه لمواجهة بتروجيت الأربعاء في الجولة الثانية من الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

متعب غائب عن الأهلي منذ ديسمبر من العام الماضي بسبب سلسلة من الإصابات المتكررة المختلفة، ولكن فتحي مبروك ضمه بعد تعافيه من الإصابة في قائمة مواجهة بتروجيت.

ويسعى الأهلي للفوز في ثاني مواجهاته بعد إسقاط الزمالك 1-0 لكي يقترب من درع الدوري، بينما يأمل بتروجيت في العودة للمنافسة بعد السقوط 4-1 أمام سموحة.

والقائمة شملت دخول متعب وخروج السيد الشبراوي، وهي نفس القائمة التي واجهت الزمالك في الجولة الأولى.

وضمت الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: أحمد فتحي - محمد نجيب - سعد سمير - صبري رحيل - شديد قناوي - عمرو أشرف

خط الوسط: حسام عاشور - محمود حسن تريزيجيه - أحمد نبيل مانجا - موسى يدان - كريم بامبو - رمضان صبحي - محمد حسن

الهجوم: عمرو جمال - أحمد رؤوف - السيد حمدي - عماد متعب