3 سيناريوهات تشعل حيرة الدوري الممتاز

فاز الأهلي على الزمالك 1-0، وسموحة على بتروجيت 4-1 .. ولكن مازال لقب الدوري لم يحسم بعد قبل مواجهات الجولتين الثانية والثالثة.

يلعب الأهلي مع بتروجيت والزمالك أمام سموحة في الجولة الثانية للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

بينما يلتقي الزمالك مع بتروجيت والأهلي مع سموحة بالجولة الثالثة.

وهناك سيناريوهات متعددة بناء على نتائج مباراتي الغد، يستعرضها FilGoal.com.

1) نقطة الصفر

في حالة فوز بتروجيت على الأهلي، وخسارة سموحة من الزمالك يصبح الفرق الثلاثة تملك ثلاث نقاط ويبقى الحسم للجولة الأخيرة.

فيلتقي الأهلي مع سموحة، وبتروجيت مع الزمالك .. والفائز بأكبر عدد من الأهداف يعزز فرصه للتتويج.

2) خروج بتروجيت والزمالك

في حالة خسارة الزمالك وبتروجيت .. تنعدم آمالهما في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم وينحصر الدرع بين الجزيرة والإسكندرية.

3) التعادل

في حالة تعادل الزمالك مع سموحة وفاز الأهلي على بتروجيت يخرج الأبيض من المنافسات.

وإن تعادل الأهلي مع بتروجيت وفاز الزمالك على سموحة ستشتعل المنافسات بين الفرق الأربعة وتبقى الفرص للجميع بنسب متفاوتة بحسب فارق الأهداف.