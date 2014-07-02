عواد: أقسم بالله لم أوقع للزمالك

نفى محمد عواد حارس الإسماعيلي توقيعه على عقود للانضمام للزمالك بدءا من الموسم المقبل مؤكدا استمراره مع الدراويش.

وكان مصدر في إدارة الزمالك قد صرح لـFilGoal.com أن النادي حصل على توقيع حارس الإسماعيلي لمدة خمس سنوات.

ولكن عواد أكد لـFilGoal.com "أقسم بالله العظيم لم أوقع للزمالك، وملتزم بتعاقدي مع الإسماعيلي".

وتابع "مفاوضات الزمالك كانت مع الإدارة وهو ملف وأغلق، وعقدي مستمر مع الإسماعيلي ولا يمكن أن أوقع لنادي دون عمله".

وكان الزمالك قد حاول الحصول على خدمات عواد منذ أسابيع ولكن مجلس إدارة الدراويش رفض الأمر بسبب رحيل محمد صبحي وعدم امتلاكه حارس مرمى آخر.