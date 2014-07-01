ليلى علوي..تعاني من "الوسواس القهري"

كشف خالد الحجر، مخرج مسلسل "شمس" للفنانة ليلى علوي، عن معاناته لفترة طويلة من حياته من مرض الوسواس القهري، ما جعله يرى ضرورة إلقاء الضوء على هذا المرض المزعج، من خلال إضافة بعض المشاهد إلى المسلسل، تكون فيها العلوي مصابة بالمرض نفسه. وقال الحجر أنّ معاناته الشخصية من مرض "الوسواس القهري" دفعته إلى الإشارة إليه ضمن أحداث المسلسل، من خلال الشخصية الرئيسية للأحداث، وهي شمس نور الدين، التي تلعب دورها النجمة ليلى علوي، موضحاً أنه قبل بدء التصوير عرض الأمر على البطلة، وعلى المؤلف علاء حسن، فوافقا، رغبة في مساعدة مَن يعانون من هذا المرض للتخلص والشفاء منه. ولتنفيذ الدور تمّ استشارة طبيبة نفسيّة لكي تتابع معهم التصوير، وعليه تمّت إضافة التعديلات على أجزاء من السيناريو، بحيث تتعرّض شخصية "شمس" بعد وفاة والدها لأزمة كبيرة، تزداد سوءاً بعد إصابتها بالوسواس القهري الذي يجعلها تشعر بأشياء ليست حقيقيّة، بالرغم من أهميتها في تحديد علاقتها بكلّ مَن يحيط بها.