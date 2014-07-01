رفيق سبيعي: هذه أحدث مشاريعي مع ابني.. ورمضان أصبح شهراً استعراضيّاً

في لقاء له عبر راديو "أورينت"، كشف الفنان السوري القدير رفيق سبيعي عن مشروع دراميّ ضخم، سيجمعه بابنه المخرج سيف الدين سبيعي، وينتمي العمل لنوع أعمال البيئة الشامية، وسيكون بعنوان "ليل الشّام".

وأشار فنان الشّعب إلى أنّ العمل يتمّ التحضير له ليُعرض في موسم دراما رمضان 2015، وأنّه سيلعب شخصيّة هامّة جداً في العمل، كأحد زعماء الأحياء الدمشقية في زمن السلطنة العثمانيّة، حيث تدور أحداث العمل في ذلك الزمن مع تسليط الضوء على العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وعن سبب اعتذراه عن "طوق البنات"، قال سبيعي: "اعتذرت عن العمل لأنّ الدور غير مناسب لي، وهذا العام أغيب عن الشاشة لاسيما أنّي لم أشارك بأيّ عمل رمضاني لموسم 2014 الحالي".

وفي رمضان، يؤكّد سبيعي أنّه يميل إلى متابعة الأعمال الاجتماعية المعاصرة، أمّا العمل الذي يمرّ فقط لمجرّد التسلية فلا ينجذب إليه. وأضاف: "مهما كان المسلسل كوميدياً وضاحكاً، يجب أن يُعطي عبرة بكل حلقة، وأن يكون دوره توجيهياً". وأبدى فنّان الشعب حزنه على ما آل إليه رمضان في وقتنا هذا، مشيراً إلى أنّ رمضان في الماضي كان يجمع العائلة على "سفرة" واحدة، أمّا الأن فبات الناس يفضّلون الذهاب إلى المطاعم، وأصبح رمضان مجرّد موضة".

واعتبر سبيعي أنّ الصيام يجب أن ينقّي النّفس البشريّة، وأن يستغلّه الإنسان للعبادة ومراجعة الحسابات، لافتاً إلى أنّه كان يحرص على الذّهاب إلى المسجد لأداء صلاة التّراوح، وبعدها يخرج لقضاء سهرات رمضان الجميلة في حارات الشّام القديمة. وفي سياق آخر، فضّل سبيعي عدم إبداء رأيه بالانتقادات التي تطال أعمال البيئة الشامية، كي لا يتهموه بـ "الغيرة" حسب تعبيره، مشيراً إلى أنّ مستويات الأعمال التي تقدم في الوقت الراهن لا تتلاءم مع ما قدّمه الجيل القديم في السّابق.

ولذلك رفض المشاركة في العديد منها، لأنه يعتبر: "أن هذه الأعمال تنقص من قيمتنا أمام الجمهور الذي أعطانا ثقته". ولفت سبيعي إلى أنّ مسلسلات "أيّام شاميّة"، و"ليالي الصّالحيّة"، قدّمت المثل العليا، وأعطت فكرة حقيقيّة عن المجتمع الشّامي الأصيل، على عكس الأعمال الحاليّة التي تعتمد الاستعراض والصّراخ والمبالغة و"سحب الخناجر".

وأضاف ساخراً: "الكُتاب باتوا يكتبون قصص البيئة من بنات أفكارهم، ويعتبرون أنّهم عظيمون، وكأنهم يصنعون "الإلياذة" للأسف الشديد".

وعن وجود مشروع مصالحة بينه وبين الفنان دريد لحام، يقول سبيعي: "لا أعتقد أن يتمّ مشروع المصالحة بيني وبين دريد، سبق وقدّمت مبادرة وهو لم يتجاوب معها أبداً، وليس لديّ الآن أيّ استعداد للتعاون معه".

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