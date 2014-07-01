تأجيل عرض "للوفاء ثمن" على التلفزيون السعودي

أكد الفنان السعودي سعيد قريش لـ"سيِّدتي نت" أنه تمّ تأجيل عرض مسلسل "للوفاء ثمن"، الذي يُشارك في بطولته، على شاشة التلفزيون السعودي، موضحاً أنّ العمل ربما يُعرض في منتصف رمضان بمعدّل ساعة يومياً، برغم أنّ مدّة الحلقة بشكل أساسي هي نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أنّ سبب التأجيل يعود إلى تأخّر تسليم الحلقات للتلفزيون السعودي قبل رمضان.

وأوضح قريش أنّ العمل هو دراما اجتماعية تراثية تدور في أجواء فترة الثمانينات، وتروي قصّة وفاء زوج لزوجته المتوفاة، التي كان يحبّها بشدّة، ثمّ يتزوج أختها، حين ترحل، لتربّي أبناءه. ولكنّ ذكرى زوجته تبقى عالقة في ذهنه. والقصّة للكاتب عبدالرحمن العمر، ومن إخراج غافل فاضل، ومن بطولة كلّ من: فخرية خميس، وعلي السبع، ومحمد المنيع، ومحمد المفرح أبو مسامح، ومحمد جابر العيدروس، ومرام عبدالعزيز، وميسون الرويلي، وملاك. وصرّح قريش بأنه سينتهي في يوم 5 أو 6 رمضان من تصوير دوره في المسلسل، مشيراً إلى أنّه لأوّل مرّة يرتبط بتصوير عمل فنيّ في رمضان، الأمر الذي يُشعره بعدم الارتياح، لأنه يكون بعيداً عن أهله وأسرته خلال الشهر الفضيل.

وأكّد أنه فور انتهائه من التصوير، سيتّجه إلى المنطقة الشرقية لقضاء بقية الشهر الفضيل ضمن أجواء أسريّة وإيمانيّة. وأشار إلى أنه يطلّ على جمهوره في رمضان، من خلال مسلسل "جرذان الصحراء"، الذي يشارك في بطولته، ويُعرض يومياً على شاشة "روتانا خليجية"، متوقعاً أن يحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، في وقت نفى أن يكون هناك تشابه بينه وبين مسلسل "هوامير الصحراء"، وإن كان يُعرض على ذات القناة "روتانا" وصنّاعه هم نفس صنّاع العمل الرئيسيين تقريباً. كذلك شدّد على أنّ المسلسل الجديد أقوى من "هوامير الصحراء" وطرحه جديد، وتمّ الإنفاق على إنتاجه بسخاء في ظلّ وجود عدد كبير من نجوم السعودية والخليج والعالم العربي.

وأضاف الفنان سعيد قريش: "تدور أحداث "جرذان الصحراء" حول كواليس رجال الأعمال وصراع الأثرياء على المال والسلطة والنفوذ، وتم تصويره ما بين السعودية وسويسرا، وهو من تأليف الكاتب عبدالله بن بخيت، وإخراج أيمن شيخاني، وإنتاج وتمثيل الفنان عبدالله العامر، وبطولة عدد كبير من الفنانين، ومنهم: غازي حسين، وهدى الخطيب، وفخرية خميس، ورؤى الصبان، وسعيد قريش، ومحمد المنصور، والمطربة التونسية منيرة حمدي".

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