مراد بوريقي في سهرات رمضان على القناة الأولى

يحلّ مراد البوريقي، نجم برنامج "ذا فويس"، ضيفاً على الإعلامية التلفزيونية مريم قسيري، في أوّل حفل فنيّ ساهر تقدّمه القناة الأولى، ليلة الجمعة المقبلة، ضمن سهراتها الرمضانية "نجوم الأولى"، التي يُشارك فيها نجوم الغناء العصري والشعبي.

السهرة التي يُخرجها "بو صفيحة"، ويُعدّها محمد السعودي، ستضمّ، إلى جانب مراد البوريقي في أغانيه المغربية والعربية، نخبة من الفنانين والكوميديين الشباب، هم: المطربة ليلى البراق، وعلي أزلماض، والإخوان المرنيسي، والكوميدي عبد الفتاح جوادي، وجوق مصطفى الركراكي في السهرة الأولى، فيما يحيي السهرة الثانية كلٌّ من: بدر سلطان، وفاطمة الزهراء العروسي، و"فايف ستار"، ومصطفى أوغلي، ومجموعة عبيدات الرما، والكوميدي باسو، على أن يحلّ في السهرة الثالثة كلّ من: المطرب عبد العالي الغاوي، ومريم شجيري، والطقطوقة الجبلية رفقة الفنان عبدو الوزاني وتاشنويت وحجيب والكوميدي صويلح، وعزف جوقة جمال القواس.

أما السهرة الرابعة فسيحييها الفنانون: نعمان لحلو، وسعيدة شرف، وطهور، والصنهاجي، والحضرة الشفشاونية، والفكاهي الشاب رشيد رفيق، بمشاركة جوقة جمال القواس.

كذلك، يحيي الفنان المغربي الذائع الصيت محمد باجدوب سهرة عيد الفطر المباركة بمشاركة شباب الأندلس، برئاسة أمين الدبي، والفنانة سناء المرجاني، والركب العيساوي، ومنتخب المديح والسماع بالرباط، ونجمي برنامج "كوميديا" جمال ونور الدين.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن