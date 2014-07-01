«فوربس»: بيونسيه تتصدر قائمة أكثر مشاهير العالم نفوذًا

تصدرت المغنية الأمريكية المشهورة بيونسيه نولز قائمة أكثر مشاهير العالم نفوذا، بحسب تصنيف مجلة فوربس.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى مجلة “فوربس”،بحسب مانقلت “روسيا اليوم”، على أن المغنية احتلت المرتبة الاولى في تصنيفها بفضل جولتها الأخيرة التي ضمت 95 عرضا وإصدار ألبوم جديد أطلقت عليه بيونسيه اسمها. وتقول شركة “بول ستار” إن المغنية حصلت على مبلغ قدره 2.4 مليون دولار لقاء كل عرض أقامته في إطار الجولة.

وطوال حياتها الفنية التي امتدت 16 عاما حصلت بيونسيه على 17 جائزة غرامي وباعت أكثر من 118 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المنفردة كفنانة منفردة، 60 مليون مع الفنان دستنيز تشايلد، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعا على الإطلاق.

وتعتبر المغنية نفسها صديقة لعائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، علما أنها كانت تشارك أكثر من مرة في احتفالات عائلية، كما انها قدمت النشيد الوطني الأمريكي في مراسم تنصيب الرئيس اوباما في يناير عام 2013.