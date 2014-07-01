إقالة مسئول بالخارجية الليبية كانت سببا لاقتحام الوزارة من قبل مسلحين مجهولين

أكد مصدر دبلوماسي ليبي أن السيطرة على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية من قبل مسلحين، يوم الخميس الماضي ،جاء ردا على إقالة وكيل مساعد وزارة الخارجية للشئون الإرداية و المالية أحميدة الماجري من مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الخارجية محمد عبدالعزيز.

وقال المصدرالدبلوماسي “لبوابة الوسط” اليوم إن “الإقالة جاءت نتجية ارتكاب الماجري عدة مخالفات إدارية وتجاوزات لاختصاصه وعدم احترامه لرؤساءه المباشرين في الوزارة ” حسب تعبيره .. مضيفا أن الماجري سبق و أن أُستبعد من وكالة وزارة العدل لنفس الأسباب.

يذكر أن مسلحين سيطروا الخميس الماضي على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي وطردوا الموظفين بقوة السلاح حسب تصريح مصدر مطلع بالوزارة لـ”بوابة الوسط”.

واتهمت غرفة ثوار عمليات ليبيا بالسيطرة على مقر الوزارة، بينما نفت الغرفة هذه التهمة وأكدت أن المُسلحين غير تابعين لها لا من قريب و لا من بعيد.