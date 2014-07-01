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وزارة الأوقاف تنهي عمل 75 % من المستشارين والخبراء

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وزارة الأوقاف تنهي عمل 75 % من المستشارين والخبراء وزارة الأوقاف تنهي عمل 75 % من المستشارين والخبراء

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

في إطار ترشيد النفقات من جهة ، وإتاحة فرص العمل أمام الشباب من جهة أخرى ، أنهت وزارة الأوقاف عمل أكثر من 75 % من المستشارين والخبراء والعاملين بعد سن المعاش ، حيث كان إجمالي عددهم (42) بديوان عام الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وقد تم إنهاء عمل (24) منهم بتاريخ 28 / 5 / 2014 ، و (8) آخرين اعتبارًا من 1 / 7 / 2014 ، ليكون إجمالي عدد المستشارين القانونيين والماليين والفنيين عشرة فقط بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها من هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، كما تم التنبيه على جميع المديريات بإنهاء عمل جميع المتعاقدين بعد سن المعاش اعتبارًا من تاريخه .
> وللشفافية التامة فإن إجمالي ما يتقضاه جميع المستشارين والخبراء والفنيين من وزارة الأوقاف شهريًا هو أقل من خمسة وثلاثين ألف جنيه فقط لا غير ، وهو الحد الأدنى لتيسير أعمال الوزارة في مجال اختصاصهم .

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