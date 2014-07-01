باسم مرسي بعد توقيعه للزمالك: انتقلت للنادي الأقوى

أكد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي على سعادته بالانتقال للزمالك بعد اتفاق الناديين على ضم اللاعب والتوقيع لمدة ثلاث سنوات.

وجاء ذلك بعدما ظفر الزمالك بخدمات اللاعب بعد منافسة مع الأهلي الذي كان قريبا من ضمه.

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله وقعت للزمالك وتم الاتفاق نهائيا .. يمكنكم الآن قول مبروك".

وأضاف "انتقلت للنادي الأقوى الذي نجح في إنهاء الأمر مع مسؤولي الإنتاج".

وتابع "غدا (الأربعاء)، سيصدر الاستغناء الموجه من نادي الإنتاج الحربي لكي تتم الصفقة رسميا".

وأتم مرسي "نادي الإنتاج كان متمسك بي ولكن الزمالك دخل في الصفقة وأنهاها سريعا".