عرض أول ثوب زفاف لـ"إليزابيث تايلور" في مزاد

كتب : رويترز الجمعة 24-05-2013 21:48

قالت دار مزادات كريستي، اليوم، إن الفستان الذي ارتدته النجمة إليزابيث تايلور أثناء زفافها الأول إلى كونراد هيلتون في عام 1950 سيعرض للبيع الشهر المقبل.

والثوب الأنيق على بساطته من تصميم هيلين روز، وارتدته تايلور حين كان عمرها 18 عاما، ومن المتوقع أن يجلب 50 ألف جنيه استرليني (75300 دولار)، وكانت روز هي أيضا التي صممت ثوب زفاف جريس كيلي إلى أمير موناكو.

وكانت تيلور نجمة بالفعل عندما تزوجت هيلتون، وكان ذلك قبل عام واحد من ترشيحها لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم (مكان تحت الشمس).

كانت مجوهرات تيلور قد بيعت في مزاد بمبلغ 116 مليون دولار وهو ما يزيد عن ضعف الرقم القياسي الذي جلبته مجموعة واحدة.

تزوجت تيلور ثماني مرات وتوفيت عام 2011 عن 79 عاما.