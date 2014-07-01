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أبو تريكة يكشف قصة ' حذاء الحظ ' في مباريات القمة

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أبو تريكة يكشف قصة ' حذاء الحظ ' في مباريات القمة أبو تريكة يكشف قصة ' حذاء الحظ ' في مباريات القمة

يحتفظ محمد أبو تريكة نجم الأهلي والكرة المصرية المعتزل بالحذاء الذي سجل به هدفه الشهير بمرمى الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006.

وأوضح أبو تريكة "أحتفظ بهذا الحذاء، عملاً بمقولة سيدنا عمر ابن الخطاب، من بارك الله له في شيء عليه إلزامه، أي الاحتفاظ به".

وأضاف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي " "نحن أيضًا كمصريين وعرب نربط التفاؤل والتشاؤم بأشياء موجودة في حياتنا".

وكشف أبوتريكة "هناك أيضًا حذاء أحمر أحتفظ به، وكنت أرتديه فقط في مباريات الأهلي والزمالك، لأنني كنت أشعر بالتفاؤل به للغاية".

يُذكر أن محمد أبوتريكة سجل 13 هدفًا في مرمى الزمالك ببطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا، متساويًا مع أسطورة القلعة الحمراء مختار التتش.

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